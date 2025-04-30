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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Китайський лідер на Красній площі: Сі Цзіньпін святкуватиме 9 Травня з Путіним

Його візит може мати негативні наслідки для України

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Сі Цзіньпін та Володимир Путін

Сі Цзіньпін та Володимир Путін / © ТСН.ua

Президент Китаю Сі Цзіньпін візьме участь у святкуванні 9 Травня в Москві.

Інформацію підтвердив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляють російські ЗМІ.

Посол Росії в Китаї Ігор Моргулов раніше підтвердив, що Сі Цзіньпін прийняв запрошення на захід у Москві 9 травня 2025 року.

За повідомленнями російських ЗМІ, уряд РФ також направив запрошення лідерам Китаю, Індії та Бразилії, а також країні ЄС Словаччині та Сербії.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо також заявив, що попри вимоги ЄС все ж має намір поїхати на парад до Москви 9 травня. Він цинічно зазначив, що поїде до столиці країни-агресорки «вшанувати пам’ять тисяч солдатів Червоної Армії, які загинули, визволяючи Словаччину».

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