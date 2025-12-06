"Київ не зможе перемогти": президент Словаччини зробив скандальну заяву про війну в Україні

Президент Словаччини Петер Пеллегріні

У Європі лунають нові скептичні заяви щодо доцільності військової підтримки Києва. Президент Словаччини Петер Пеллегріні висловив думку, що подальше фінансування української армії з боку Євросоюзу є неефективним і лише затягує бойові дії. На його переконання, Україна не зможе виграти перемогти у війні військовим шляхом.

Про це він сказав в інтервʼю словацькому мовнику STVR.

«Зброя лише продовжує конфлікт»

Коментуючи плани ЄС щодо використання заморожених російських активів та виділення нових пакетів допомоги, Пеллегріні був категоричним. Він вважає, що стратегія озброєння Києва себе вичерпала.

«Я вважаю, що якщо ми будемо надсилати до України ще десятки чи сотні мільярдів тільки для того, щоб купити їм зброю та військове спорядження, ми лише продовжуємо конфлікт, який має руйнівні наслідки для України», — заявив словацький лідер.

На його думку, реалії на фронті свідчать про те, що Київ не зможе повернути свої території силою, враховуючи ресурси противника.

«Сьогодні всім очевидно, що Україна, з огляду на величезну армію і завзятість російської армії, просто не здатна виграти цю війну і витіснити її зі своєї території», — додав він.

Заклик до переговорів і відбудови

Натомість Пеллегріні пропонує змінити фокус фінансування. Він переконаний, що європейські кошти мають витрачатися виключно на мирні цілі — наприклад, на післявоєнну відбудову інфраструктури.

«Щоб допомогти цій країні відновитися, щоб знову забезпечити її електроенергією, щоб знову відбудувати всі зруйновані будівлі, зруйновані міста», — окреслив пріоритети політик.

Також президент Словаччини закликав Європу підтримати дипломатичні зусилля та прискорити дії США, спрямовані на початок переговорів з Володимиром Путіним, щоб «покласти край цій війні».

Нагадаємо, поки прем’єр-міністерка Джорджа Мелоні намагається зберегти прозахідний курс, її партнери по коаліції висувають дедалі радикальніші пропозиції. Зокрема віцепрем’єр Маттео Сальвіні запропонував повернути Кремлю заморожені активи.

Водночас Євросоюз розробив хитрий план використання заморожених російських активів через механізм «репараційного кредиту». Однак реалізація задуму наразилася на серйозний опір Бельгії, яка побоюється судових позовів та навіть військової відповіді з боку Росії.