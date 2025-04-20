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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
873
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1 хв

"Київ — це Росія": FoxNews транслював патріарха Кирила та припустився жахливої помилки

Це викликало хвилю обурення у Мережі.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Трансляція FoxNews

Трансляція FoxNews

На каналі республіканців FoxNews сталася обурлива помилка. Так, під час трансляції патріарха Кирила Київ назвали Росією.

Про це повідомляють у Мережі.

Фраза “Київ, Росія” відображалася на екрані протягом перших 20 хвилин трансляції. Згодом помилку виправили, але російський патріарх продовжив займати ефір. Показали й Путіна, який був присутній на богослужінні.

Раніше йшлося про те, що Росія може використати одностороннє впровадження тимчасового перемир’я в Україні з інформаційною метою. Ворогу потрібні умови, які виступатимуть приводом для підтримки продовження зусиль Росії з підриву та дискредитації України.

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