Тіньовий флот РФ став уникати Ла-Маншу: що відомо про новий шлях

Тіньовий флот РФ / © Associated Press

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Британія та Франція посилили перехоплення суден «тіньового флоту» РФ, тому кораблі-привиди масово уникають протоки Ла-Манш, яка є однією з ключових для проходу підсанкційних танкерів.

Про це повідомляє Financial Times.

Згідно з даними відстеження суден, п’ять танкерів, на які поширюються санкції, що зайшли до Приморська, найбільшого російського нафтоналивного порту, у п’ятницю прямували навколо Великої Британії через північну Атлантику, а не через набагато коротший маршрут Ла-Маншу. Відтепер кораблі будуть рухатися понад добу.

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Ще два судна, розташовані поблизу португальського узбережжя, також обрали довший маршрут, а не звичний і короткий — Ла-Манш.

За інформацією видання, протягом 2026 року французькі, британські та шведські військові перехопили 13 танкерів. Крайні випадки, коли були перехоплені судна: 14 червня Велика Британія захопила «Сміртос», а 23 червня французи перехопили біля берегів Сицилії «Делівер», ще одне судно, яке раніше плавало під прапором Камеруну.

Одним із факторів, що сприяли двом нещодавнім захопленням суден Францією та Великою Британією, стало рішення Камеруну виключити 39 суден, на які поширюються санкції, зі свого реєстру прапорів. Це дозволило європейським флотам перехоплювати судна на підставі того, що вони плавають без прапора.

«Російські кораблі роблять усе можливе, щоб уникнути їхніх територіальних вод», — сказав один із представників служби безпеки ЄС.

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Як свідчать дані платформи морської розвідки Windward, нинішній тіньовий флот використовує близько 21 реєстр прапорів, до якого входять ще сотні танкерів, що перевозять іранську та венесуельську нафту. За цими даними, кількість суден, які змінили прапор, минулого року зросла більш ніж удвічі.

«Тіньовий флот» РФ — що відомо

«Тіньовий флот» РФ складає понад 700 нафтових танкерів. Таким чином, країна-агресорка намагається обійти міжнародні санкції, накладені на експорт нафти, яка є важливою складовою російської економіки.

Поки Росія намагається обійти санкції, країну охопила паливна криза на тлі систематичних ударів України по нафтопереробних заводах та інших промислових об’єктах. Тому РФ розглядає варіант, як закуповувати бензин і дизель з країн Азії.

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