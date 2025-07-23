Лабубу / © Associated Press

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У липні 2025 року ринкова вартість китайського виробника дизайнерських іграшок Pop Mart зросла до $42,06 млрд. Це на $3,43 млрд більше, ніж поточна капіталізація російського газового гіганта «Газпром» — $38,63 млрд.

Про це свідчать дані оприлюднені на спеціалізованому ресурсі Companies ranked by Market Cap.

Pop Mart відома серією колекційних фігурок Labubu, які продаються у форматі «сліпих коробок» — коли покупець не знає, яку саме іграшку отримає. Це викликає ажіотаж серед колекціонерів і фанатів. Фігурки Labubu, зокрема, стали всесвітнім трендом, а сама компанія відкрила магазини в десятках країн, зокрема у США, Японії, Південній Кореї та країнах ЄС.

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Тим часом ринкова вартість «Газпрому» продовжує знижуватись. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, запровадження санкцій з боку Європейського Союзу та краху газового транзиту, компанія втратила основні експортні ринки. У першому півріччі 2025 року Росія експортувала лише 8,33 млрд кубометрів газу — це мінімальний обсяг з 1970-х років.

Через обмеженість альтернативних маршрутів поставок, таких як «Сила Сибіру» чи «Турецький потік», значна частина видобутого газу залишається невикористаною.

Обіцяні проєкти на кшталт газового хабу в Туреччині так і залишились на папері. Аналітики прогнозують «Газпрому» до 15 трлн рублів втрат у найближче десятиліття. результаті «Газпром» уже зафіксував понад 1 трлн рублів збитків у ключовому напрямку, попри офіційні звіти про прибуток. Аналітики прогнозують, що компанія може втратити до 15 трлн рублів у наступні десять років.

Натомість Pop Mart продовжує зростати. За даними за 2024 рік, виторг компанії збільшився більш як на 30%.

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Нагадаємо, раніше ми писали, що таке Лабубу і чому за ними усі шаленіють.