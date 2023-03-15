"Лади" закінчились? В Росії вдові окупанта з сімома дітьми замінять газову плиту (фото)

Після загибелі загарбника влада допомоги родині не пропонувала і зараз вона живе на допомогу для багатодітної сім’ї.

В Росії вдові загиблого на війні проти України Олексія Рубченкова замінять газову плиту у зв’язку зі смертю чоловіка. Жінка залишилась сама виховувати сімох дітей.

Про це повідомляють російські засоби масової пропаганди.

У листопаді 2022 року житель Ярославля добровільно вирушив на війну проти України і через два місяці його дружина Катерина з сімома дітьми дізналися про загибель окупанта.

Вдова розповіла, що до війни її чоловік не був професійним військовим, а працював продавцем у меблевому магазині та багато часу присвячував релігії.

Родина живе у панельній дев'ятиповерхівці з крихітним передпокоєм, пошарпаним килимом, брудним диваном і шторами, обірваним лінолеумом та обдертими стінами.

Катерина розповіла, що після загибелі чоловіка влада допомоги не пропонувала і зараз родина живе на допомогу для багатодітної родини. Виплати за смерть чоловіка жінка теж не отримала.

"Нам сказали одразу, що все оформлення триває місяці два, не менше", – сказала Катерина.

Зазначається, що допомогти родині взявся путінський "Народний фронт". Тільки от чомусь раніше за загибель чоловіків на війні проти України роздавали авто "Лада", а Катерині з сімома дітьми "громадські діячі" замінять поламану газову плиту, лічильники та допоможуть з оформленням газової книжки.

Нагадаємо, в лютому в російській Туві місцева влада в селі Алдан-Маадир віддячила родині ліквідованого на війні в Україні окупанта пачкою пельменів.

Згодом у Ленінградській області РФ рідним загиблих у війні загарбників подарували піну для гоління та шампунь.

Читайте також:

Антиросійські санкції: економіка росіян котиться в прірву