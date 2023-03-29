Голова округу Папунін зазначив, що росіянин "віддав життя за мир".

У російському місті Гай, що в Оренбурзькій області родичам загиблого солдата, який "до кінця виконав свій військовий обов'язок і віддав життя за мир", передали на зберігання державний прапор РФ.

Про це розповіли у місцевій адміністрації.

За інформацією пропагандистів, 39-річний росіянин загинув на території тимчасово захоленої Донеччини.

Голова округу Олег Папунін та інші представники місцевої адміністрації під час похорону солдата зазначили, що росіянин до кінця виконав свій військовий обов'язок і віддав життя за мир.

Як зазначають джерела, загиблого окупанта "проводили з усіма військовими почестями". А його батьку "передали на зберігання державний прапор РФ".

Раніше один з таких росіян, що "виконують свій обов'язок" хвалився телефоном, як особисто розстріляв на відео двох українських військових, які попередньо склали свою зброю і просили не стріляти.

Тим часом окупанти вже 9 місяць намагаються захопити Бахмут на Донеччині. Найманці з ПВК "Вагнера" більше не здані самостійно забезпечувати наступ в районі міста, тому вимушені просити допомогу у регулярних військ.

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