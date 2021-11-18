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Ламали паркан і жбурляли каміння: у Польщі заявили про нові спроби масового перетину кордону мігрантами (відео)

Ламали паркан і жбурляли каміння: у Польщі заявили про нові спроби масового перетину кордону мігрантами (відео)

Associated Press

Аби мігранти потрапили до Польщі, білоруські спецслужби провели розвідку території та, ймовірно, пошкодили загородження.

До Польщі у ніч проти 18 листопада намагалася прорватися група мігрантів на чолі з білоруськими силовиками. Було затримано понад 100 нелегалів.

Про це повідомляє Міноборони Польщі в Twitter.

Зазначається, що начебто білоруські силовики спочатку провели розвідку на кордоні, та, ймовірно зламали частину паркану, щоб мігранти мали змогу прорватися. Крім того, мігранти жбурляли каміння у польських військових.

"Сьогодні вночі сталася підтримувана білорусами спроба нелегального перетину кордону у Дубичі-Церківні. Групу з близько 100 мігрантів затримано польськими службами", - сказано в повідомленні.

Як повідомляє поліція Підляського воєводства у Twitter, на поліцейських напали двоє чоловіків у формі, які стояли на білоруській стороні та закидали камінням співробітників. Один із поліцейських отримав удар каменем у ногу.

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