"Ламай усе, що можна": у Зеленського відповіли президенту Бразилії, який пообіцяв не заарештовувати Путіна

В Офісі президента різко відповіли бразильському очільнику Луїсу Інасіу Лула да Сілві на його заяву про те, що він не заарештує російського диктатора Володимира Путіна у Бразилії, якщо він відвідає саміт G20 у Ріо-де-Жанейро, який проходитиме 2024 року.

Президенту Бразилії відповів радник Офісу президента Михайло Подоляк.

Він назвав заяву бразильського президента неприйнятною.

"Дійсно, навіщо ратифікувати Римський статут, якщо ви не збираєтеся його виконувати? Навіщо будувати репутацію країни лише для того, щоб її звести нанівець заради... запрошення у 2024 році Путіна, який регулярно заявляє, що навмисно скоює злочини проти українців? Навіщо вам взагалі правила, якщо ви збираєтеся їх порушувати заради скандального популізму?", - написав Подоляк.

Радник голови ОП також зазначив, що президент Бразилії є автором курсу: "ламай усе, що можна". За його словами, Луїс Інасіу Лула да Сілва виступає за беззаконня "заради російських вбивць".

Додамо, що Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна, звинувативши диктатора у незаконній депортації сотень дітей з України.

Путін не відвідав G20 у Делі. Напередодні там прийняли декларацію, в якій не засуджували Росію за війну в Україні, але закликали всі держави не застосовувати силу для захоплення території.

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