16 колісних гаубиць "Зузана-2" мають бути доставлені до Києва наступного року, повідомила вона у звіті з Берліна.

Одразу після повернення з України федеральна міністерка оборони Німеччини Крістін Ламбрехт оголосила про нові поставки зброї Україні, а також назвала взяття Лимана Донецької області величезним успіхом для України, однак зазначила, що поворотного моменту у війні ще не досягнуто.

Про це вона сказала у коментарі Tagesschau.

"Ми продовжуватимемо залучатися різноманітними способами, як ми робили це досі з партнерами", - сказала вона.

Також міністерка повідомила про те, що Німеччина наступного, 2023-го року, поставить Україні 16 систем колісної гаубиці "Зузана", що фінансується Німеччиною спільно з Данією та Норвегією і виробляється в Словаччині.

Джерело зазначає, що нонсована поставка колісної гаубиці Zuzana 2 коштує 93 млн євро.

Нагадаємо, під час свого виступу Путін звинуватив США в окупації Німеччини, Японії та Кореї.