Ланде: що відомо про унікальне село, де всі мешканці страждають на деменцію (фото)

Це експеримент у Франції, метою якого є з'ясувати, чи може зняття стресу у людей з хворобою Альцгеймера допомогти уповільнити прогрес хвороби.

На південному заході Франції є унікальне село, де всі мешканці страждають на деменцію.

Про це пише BBC.

У селі Ланде найстаршому жителю 102 року, а наймолодшому — 40. Магазин на головній площі може здатися звичайним, і в ньому є все необхідне, але він не вимагає грошей, тому нікому не потрібно пам'ятати про свій гаманець. Крім магазину та ресторану, мешканцям села пропонується відвідувати театр та брати участь у різноманітних заходах.

Village Landais - це експеримент, покликаний з'ясувати, чи може зняття стресу у людей з хворобою Альцгеймера допомогти уповільнити прогрес хвороби.

Село Ланде / Фото: BBC

Експеримент проводить група дослідників з Університету Бордо під керівництвом професорки Елен Амієвої, яка приїжджає кожні шість місяців, щоб поспілкуватися з мешканцями та стежити за прогресуванням захворювання.

Тут немає встановленого годинника для зустрічей, покупок та прибирання, "просто м'який ритм, який дає мешканцям села якнайбільше свободи".

Елен Амієва / Фото: BBC

Професорка каже, що родини почуваються менш винними, знаючи, що їхні родичі живуть у селі. Вона сказала: "Те, що ми звикли бачити, коли люди входять до установи – це прискорене зниження когнітивних функцій – у цій установі цього не спостерігається. Ми бачимо своєрідну дуже плавну еволюцію. У нас є деякі причини вважати, що такі установи можуть впливати на траєкторію клінічних результатів".

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Дочка однієї мешканки, Домінік, сказала: "Я спокійна, бо знаю, що вона спокійна і в безпеці. Коли я йду від неї, я відчуваю полегшення. Коли я приїжджаю, я начебто просто в неї вдома — я вдома з мамою".

Домінік із мамою / Фото: BBC

Жителі платять щорічну плату у розмірі 28 000 євро порівняно з приблизно 20 000 євро за більш традиційний будинок для літніх людей. Проте регіональний французький уряд заплатив 19 млн євро за створення села. Тут близько 120 мешканців села та стільки ж медичних працівників, зокрема волонтерів.

Нагадаємо, блогер відвідав секретний курорт мільярдерів. Де він розташований та який має вигляд.

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