Ланде: що відомо про унікальне село, де всі мешканці страждають на деменцію (фото)

Це експеримент у Франції, метою якого є з'ясувати, чи може зняття стресу у людей з хворобою Альцгеймера допомогти уповільнити прогрес хвороби.
На південному заході Франції є унікальне село, де всі мешканці страждають на деменцію.
Про це пише BBC.
У селі Ланде найстаршому жителю 102 року, а наймолодшому — 40. Магазин на головній площі може здатися звичайним, і в ньому є все необхідне, але він не вимагає грошей, тому нікому не потрібно пам'ятати про свій гаманець. Крім магазину та ресторану, мешканцям села пропонується відвідувати театр та брати участь у різноманітних заходах.
Village Landais - це експеримент, покликаний з'ясувати, чи може зняття стресу у людей з хворобою Альцгеймера допомогти уповільнити прогрес хвороби.
Експеримент проводить група дослідників з Університету Бордо під керівництвом професорки Елен Амієвої, яка приїжджає кожні шість місяців, щоб поспілкуватися з мешканцями та стежити за прогресуванням захворювання.
Тут немає встановленого годинника для зустрічей, покупок та прибирання, "просто м'який ритм, який дає мешканцям села якнайбільше свободи".
Професорка каже, що родини почуваються менш винними, знаючи, що їхні родичі живуть у селі. Вона сказала: "Те, що ми звикли бачити, коли люди входять до установи – це прискорене зниження когнітивних функцій – у цій установі цього не спостерігається. Ми бачимо своєрідну дуже плавну еволюцію. У нас є деякі причини вважати, що такі установи можуть впливати на траєкторію клінічних результатів".
Читайте провідні новини дня:
- На Київщині розгортають додаткові блокпости, перевірятимуть ТЦ, вокзали і лікарні: що відомо
- В ISW проаналізували "сигнали" Путіна про готовність до переговорів
- Кім Чен Ин готується до війни: наказав своїм військам прискоритися - Reuters
Дочка однієї мешканки, Домінік, сказала: "Я спокійна, бо знаю, що вона спокійна і в безпеці. Коли я йду від неї, я відчуваю полегшення. Коли я приїжджаю, я начебто просто в неї вдома — я вдома з мамою".
Жителі платять щорічну плату у розмірі 28 000 євро порівняно з приблизно 20 000 євро за більш традиційний будинок для літніх людей. Проте регіональний французький уряд заплатив 19 млн євро за створення села. Тут близько 120 мешканців села та стільки ж медичних працівників, зокрема волонтерів.
Нагадаємо, блогер відвідав секретний курорт мільярдерів. Де він розташований та який має вигляд.
Читайте також: