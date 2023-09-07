“Ласкаво просимо до Бельгії”: директора Ryanair закидали пирогами під час його протесту в Брюсселі (відео)

Головний виконавчий директор Ryanair Майкл О'Лірі зазнав грубого прийому в Брюсселі — йому в обличчя кинули два пироги з кремом, коли він стояв поруч з картонною фігурою голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.

Про це повідомляє The Guardian.

Пироги кинули дві екологічні активістки, коли О'Лірі проводив одиночну акцію протесту біля Європейської комісії проти постійних страйків авіадиспетчерів в ЄС, які впливають на його ірландську авіакомпанію-лоукостер, найбільшу в Європі за кількістю пасажирів.

“Ласкаво просимо до Бельгії”, — сказала одна з активісток, кинувши йому в обличчя пиріг, згідно з відеозаписом, який транслювали бельгійські телеканали LN24 і RTL Info.

“Зупиніть забруднення від літаків”, — сказала інша активістка, розмазуючи пиріг по голові О'Лірі, перш ніж обидві пішли геть.

Очільник Ryanair, який регулярно звертається до публіки, посміявся з цього трюку, спокійно сказавши помічнику забрати його забруднену куртку в хімчистку.

Пізніше на сторінці Ryanair в соціальній мережі X, раніше відомій як Twitter, з'явилося повідомлення про те, що О'Лірі отримав “теплий прийом у Брюсселі”. “Пасажири настільки задоволені нашими маршрутами і петицією, що святкують це з тортом”, — йдеться в повідомленні.

Протест активістів з пирогами відбувся в той час, коли пілоти Ryanair в Бельгії оголосили про новий страйк на 14 і 15 вересня — четверту зупинку за два місяці — через зарплату і умови праці.

Генерального директора Ryanair закидали пирогами з кремом учасники кліматичного протесту

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