Латиніна: "Найстрашніше для Росії — те, що Путін після поразки у війні залишиться при владі"

Якщо російський диктатор Володимир Путін залишиться при владі після поразки у війні з Україною, це стане найгіршим розвитком подій для Росії.

Таку думку в інтерв'ю "ГОРДОНу" висловила російська журналістка Юлія Латиніна.

"Ми знаємо з історії, трапляється, що воєнні поразки закінчуються зміною режиму, а трапляється, як у випадку Саддама (страчений президент Іраку – ред.), що ні. І тоді, звісно, це буде для всіх жахлим варіантом. Я підозрюю, що Путін до нього, зокрема, готується", - заявила журналістка.

Латиніна переконана, що Росія закінчить як Північна Корея, адже Путін останнім часом дедалі частіше наслідує ісламських терористів, "зокрема, у більшості своїх ідеологічних побудов": "Путін спочатку сам нападає, а потім стверджує, що це він є жертвою агресії "страшного НАТО".

"Абсолютно те саме говорять ісламські терористи, які спочатку зносять вежі-близнюки, а потім кажуть: "Америка на нас напала, вторглася в Афганістан". Агресор, який позиціонує себе як жертва, – це найстрашніше й найпараноїдальніше, що може бути у світі", - переконана Латиніна.

За її словами, найстрашніше, що робить Путін, – це намагається навіювати свою правду населенню.

"І ми знаємо, що є такі регіони світу, де населення такими уявленнями цілком перейнялося... Є регіони, де такі ідеології справді стають народними", – наголосила Латиніна.

Переворот у Росії

Російський опозиціонер Геннадій Гудков розповів, що у РФ починається розкол еліт у колі генералів, а пересічні росіяни масово змінюють свою думку про війну в Україні. За його словами, еліта ненавидить Путіна. До того ж, висловлює свою неприязнь відкрито.

Зокрема, російські генерали усвідомлюють значні провали своєї армії у війні проти України і бояться застати той момент, коли буде оголошена капітуляція.

Також стало відомо, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу наступного тижня може спробувати скоїти держпереворот і цього, мовляв, президент країни-агресорки Володимир Путін побоюється.

Крім того, у Кремлі з’являються перші сміливці, які висловлюють Путіну незгоду. Так, американське видання Washington Post оприлюднило статтю, в якій йдеться про те, що серед найближчого оточення Володимира Путіна знайшлася особа, яка в останні тижні висловила незгоду безпосередньо російському президенту з приводу його ведення війни в Україні. Такою інформацією володіє розвідка США.

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