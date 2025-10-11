- Дата публікації
Латвія зобов’язала сотні громадян Росії покинути країну — яка причина
Росіяни, які не здали вчасно документи на підтвердження знання мови, повинні покинути країну.
Латвія зобов’язала 841 громадянина Росії покинути країну до 13 жовтня через те, що вони не змогли підтвердити знання латиської мови і пройти обов’язкову перевірку безпеки.
Про це повідомляє Politico, посилаючись на інформацію від керівниці відділу зв’язків із громадськістю Управління у справах громадянства та міграції Латвії Мадари Пуке.
Громадяни Росії повинні були подати заявку на отримання статусу довгострокового резидента ЄС, продемонструвати знання латвійської мови на рівні А2 та пройти перевірку безпеки й біографічних даних до 30 червня 2025 року, щоб легально залишатися у країні.
Нові правила торкнулися майже 30 тисяч громадян Росії. Хоча більшості вдалося їх дотримуватися, приблизно 2 600 добровільно покинули Латвію.
Однак 841 громадянин Росії не подав необхідні документи вчасно. Представниця Управління у справах громадянства та міграції Латвії Мадара Пуке розповіла Politico, що їм повідомили про необхідність залишити країну до 13 жовтня. Подальше перебування цих людей у Латвії стає незаконним. Їм припинять надавати соціальні послуги, а у разі постійного недотриманні вимог без обґрунтування можуть примусово депортувати.
Раніше повідомлялося, що Латвія запровадила нові правила в’їзду для іноземців, зокрема і для громадян України та інших країн, що не входять до ЄС, НАТО, ОЕСР, Швейцарії чи Бразилії.