Латвія зобов’язала 841 громадянина Росії покинути країну до 13 жовтня через те, що вони не змогли підтвердити знання латиської мови і пройти обов’язкову перевірку безпеки.

Про це повідомляє Politico, посилаючись на інформацію від керівниці відділу зв’язків із громадськістю Управління у справах громадянства та міграції Латвії Мадари Пуке.

Громадяни Росії повинні були подати заявку на отримання статусу довгострокового резидента ЄС, продемонструвати знання латвійської мови на рівні А2 та пройти перевірку безпеки й біографічних даних до 30 червня 2025 року, щоб легально залишатися у країні.

Нові правила торкнулися майже 30 тисяч громадян Росії. Хоча більшості вдалося їх дотримуватися, приблизно 2 600 добровільно покинули Латвію.

Однак 841 громадянин Росії не подав необхідні документи вчасно. Представниця Управління у справах громадянства та міграції Латвії Мадара Пуке розповіла Politico, що їм повідомили про необхідність залишити країну до 13 жовтня. Подальше перебування цих людей у Латвії стає незаконним. Їм припинять надавати соціальні послуги, а у разі постійного недотриманні вимог без обґрунтування можуть примусово депортувати.

Раніше повідомлялося, що Латвія запровадила нові правила в’їзду для іноземців, зокрема і для громадян України та інших країн, що не входять до ЄС, НАТО, ОЕСР, Швейцарії чи Бразилії.