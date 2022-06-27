Латвія готується захищатися від російської агресії: екстрено розгорнуто іспанські ЗРК

Батарею зенітно-ракетних комплексів розгорнуто на латвійській військовій авіабазі.

У неділю, 26 червня, на території військової авіабази в Ліелварді у Латвії розгорнули батарею іспанських зенітно-ракетних комплексів NASAMS для посилення захисту Балтійського регіону.

Про це повідомляють Національні збройні сили Латвії.

Такі заходи вживаються у відповідь на необхідність посилення обороноздатності після повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Раніше іспанський уряд заявляв, що збільшує свій контингент у Латвії, що складався з 500 військовослужбовців, на 100 осіб, а також відправляє в країну ЗРК.

У коментарі місцевому виданню Delfi, міністр оборони Лавтії Артіс Пабрікс заявив, що разом із союзниками по НАТО країна починає формувати бригаду міжнародних сил.

"Розгортання сучасних систем протиповітряної оборони у Латвії завдяки рішучості уряду Іспанії є чітким підтвердженням того, що наша оборона та безпека відповідають інтересам усього Альянсу", – наголосив він.

Нагадаємо, до 27 травня у всіх регіонах Латвії тривав весняний етап масштабних військових навчань НАТО Namejs 2022. У навчаннях брала участь техніка союзників, зокрема бойові гелікоптери США.

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