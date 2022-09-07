Латвія, Литва та Естонія домовилися про суттєве обмеження в'їзду росіян

Рішення про суттєве обмеження в'їзду росіян будуть прийматися національними урядами країн Балтії та набудуть чинності одночасно.

Латвія, Литва та Естонія домовилися про суттєве суттєве обмеження перетину кордону громадянам РФ, які мають шенгенські візи ЄС. Однак будуть деякі винятки.

Про це повідомив глава МЗС Латвії Едгарс Рінкевичс у Twitter.

"Країни Балтії досягли домовленості про суттєве обмеження (за деякими винятками) перетину кордону громадянами Російської Федерації, які мають шенгенські візи ЄС. Рішення будуть прийматися національними урядами відповідно до національних процедур і набудуть чинності одночасно", - повідомив він.

Нагадаємо, Єврокомісія погодила пропозицію про повне зупинення спрощеного візового режиму з РФ. Тепер його має затвердити Європейська Рада.

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