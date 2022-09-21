Латвія не видаватиме жодні візи росіянам, які ухиляються від мобілізації в РФ

У Латвії заявили, що не видаватимуть жодні візи росіянам, які ухиляються від мобілізації в РФ.

У країні наголосили, що рішення обмежити перетин кордону для громадян Росії з шенгенськими візами, залишиться незмінним.

Про це заявив міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевич.

"З міркувань безпеки Латвія не видаватиме гуманітарні та інші види віз громадянам Росії, які ухиляються від мобілізації, а також не змінюватиме обмеження на перетин кордону для громадян Росії з шенгенськими візами, введені з 19 вересня", - написав він у Твітері.

Нагадаємо, після оголошення часткової мобілізації в Росії громадяни країни-терористки розкупили всі прямі авіаквитки з Москви до турецького Стамбула та вірменської столиці Єреван на сьогодні, 21 вересня. Утім, є нюанс і не всі росіяни зможуть виїхати за кордон. Детальніше - в ТСН.ua.

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