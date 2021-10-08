Латвія оголошує надзвичайний стан: невакцинованим заборонять відвідувати супермаркети

В країні хочуть скоротити робочий день у магазинах.

У Латвії на три місяці оголошено надзвичайний стан через захворюваність на коронавірус.

Про це заявив міністр повідомлень Латвії Талис Лінкайтс, пише LSM.

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Рішення ухвалила латвійська Рада з кризового управління. Влада сподівається, що це підвищить темпи вакцинації в країні, адже для нещеплених людей будуть діяти суворіші обмеження.

"Ми півтора року боролися в країні з COVID-19. Боротьба не закінчиться - поки охоплення вакцинацією в групах ризику не досягне 90%. У суспільстві в цілому не перевищить 75%. Це ще досить довгий шлях", - наголосив Талис Лінкайтс.

Рішення набуде чинності після затвердження на засіданні уряду. Після цього люди, які не перехворіли коронавірусом і не щепилися, зможуть робити покупки лише в магазинах товарів першої необхідності. Їх позбавлять можливості відвідувати супермаркети.

Влада країни також планує скоротити час роботи магазинів і обмежити кількість людей на масових заходах. Також закликають людей перейти на дистанційну роботу.

Як повідомлялося, Латвія змінила правила в'їзду до країни для українських громадян від суботи, 18 вересня. В’їзд з метою туризму дозволений лише українцям, які мають COVID-сертифікати країн-членів ЄС, ЄЕП, Швейцарії та Великої Британії, а також мають COVID-сертифікати, які отримано у мобільному застосунку "Дія" з QR-кодом для їхньої перевірки, а також є сумісними зсистемою визнання сертифікатів про вакцинацію від коронавірусу в Латвійській Республіці.

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