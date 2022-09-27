Латвія оголошує надзвичайну ситуацію та закриває один із переходів у прикордонних з Росією регіонах

У зв'язку з мобілізацією, що почалася в Росії, країна оголосила НС з 28 вересня до 26 грудня.

Латвійський уряд затвердив пропозиції Міністерства внутрішніх справ про оголошення надзвичайної ситуації у регіонах, які межують із кордоном РФ.

Про це повідомляє Delphi із посиланням на рішення уряду.

Надзвичайну ситуацію у прикордонних районах оголошено з 28 вересня до 26 грудня.

"У зв'язку з мобілізацією в РФ з метою активізації військових дій на території України та необхідністю запобігти можливим загрозам для внутрішньої безпеки Латвії надзвичайну ситуацію оголошено в Алуксненському, Балвському та Лудзенському краях", - заявили в уряді.

Через зростання тиску нелегальної імміграції з Білорусії, уряд Латвії з 11 серпня 2021 року вже оголосив надзвичайну ситуацію в Лудзенському, Краславському, Аугшдаугівському краях і Даугавпілсі, і він з того часу неодноразово продовжувався. Наразі воно продовжено до 10 листопада.

Також закривається прикордонний перехід у Педедзе, а державній прикордонній охороні наказали посилити контроль на латвійсько-російському кордоні та перевірку російських громадян, які прибувають до Латвії.

Нагадаємо, росіянин побідкався, що його оштрафували в Естонії за георгіївську стрічку і змусили викинути її.

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