Латвія отримає від Єврокомісії 63 мільйони євро на посилення охорони кордону з Білоруссю

У латвійському МВС повідомили, що фінансова допомога буде використана для охорони зовнішнього кордону Європейського Союзу за допомогою сучасних систем спостереження.

У п’ятницю, 15 липня, Європейська комісія схвалила запит міністерства внутрішніх справ Латвії на виділення 63 мільйонів євро для укріплення кордону з Білоруссю, яка є союзницею РФ та її співучасницею у війні в Україні.

Про це повідомляє латвійський телеканал tv3 з посиланням на МВС країни.

У латвійському МВС стверджують, що завдяки автоматизації системи охорони кордону будь-які спроби його незаконного перетину або здійснення гібридних атак білоруською владою на кордоні будуть попереджені.

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Паралельно із впровадженням новітніх технологій для охорони кордону продовжуватиметься будівництво фізичного бар’єру на кордоні, який буде проходити через озера та річки.

Латвія, яка є членом ЄС і НАТО, має 172-кілометровий кордон із союзною Росії державою Білоруссю.

Нагадаємо, раніше на території військової авіабази в Лієлварде у Латвії розгорнули батарею іспанських зенітно-ракетних комплексів NASAMS для посилення захисту Балтійського регіону.

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