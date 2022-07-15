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Латвія отримає від Єврокомісії 63 мільйони євро на посилення охорони кордону з Білоруссю

Латвія отримає від Єврокомісії 63 мільйони євро на посилення охорони кордону з Білоруссю

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Латвія отримає від Єврокомісії 63 мільйони євро на посилення охорони кордону з Білоруссю

Фото: Telegram

У латвійському МВС повідомили, що фінансова допомога буде використана для охорони зовнішнього кордону Європейського Союзу за допомогою сучасних систем спостереження.

У п’ятницю, 15 липня, Європейська комісія схвалила запит міністерства внутрішніх справ Латвії на виділення 63 мільйонів євро для укріплення кордону з Білоруссю, яка є союзницею РФ та її співучасницею у війні в Україні.

Про це повідомляє латвійський телеканал tv3 з посиланням на МВС країни. 

У латвійському МВС стверджують, що завдяки автоматизації системи охорони кордону будь-які спроби його незаконного перетину або здійснення гібридних атак білоруською владою на кордоні будуть попереджені.

Паралельно із впровадженням новітніх технологій для охорони кордону продовжуватиметься будівництво фізичного бар’єру на кордоні, який буде проходити через озера та річки. 

Латвія, яка є членом ЄС і НАТО, має 172-кілометровий кордон із союзною Росії державою Білоруссю.

Нагадаємо, раніше на території військової авіабази в Лієлварде у Латвії розгорнули батарею іспанських зенітно-ракетних комплексів NASAMS для посилення захисту Балтійського регіону.

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