Латвія передала Україні перші 8 авто, конфісковані у п'яних водіїв: одне – з прапором РФ

В Латвії ухвалили рішення передавати на потреби Збройних сил України та медиків автомобілі, конфісковані за керування у нетверезому стані. Перші вісім автівок вже відправилися до України.

Про це пише Delfi.

Завдяки п'яним латвійський водіям Україна отримає такі авто:

Honda Accord 2008 р.

Toyota Corolla Verso 2007 р.

Volvo V50 2011 р.

Volvo V70 2002 р.

Volkswagen Touran 2006 р.

Volkswagen Passat 2008 р.

Volkswagen Golf 1999 р.

Opel Zafira 2007 р.

В одному з них п'яний водій причепив російський прапор до сонцезахисного козирка.

За інформацією виданя, попередня ринкова вартість (по цінах у Латвії) усіх восьми автомобілів оцінюється приблизно 18 500 євро.

Автомобілі будуть передані армійським частинам Міноборони України, Вінницькій обласній клінічній лікарні та Територіальному медоб'єднанню Куп'янської ради.

Нагадаємо, що Латвія надіслала Україні нову військову допомогу. До нової партії військової підтримки увійшли Stinger, гелікоптери, кулемети з боєприпасами та безпілотники.

Читайте також: