Латвія планує відмовитися від російської мови як другої іноземної у школах

У Латвії готуються ухвалити рішення про поступовий відхід від російської мови як другої іноземної в освітніх закладах.

Про це пише Delfi.

Зазначається, що наразі російську мову викладають як другу іноземну майже в половині латвійських шкіл, оскільки в деяких із них альтернатива навіть не пропонується.

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З новими змінами з 2026/2027 навчального року школи повинні будуть поступово пропонувати учням як другу іноземну мову одну з офіційних мов ЄС або країн-членів Європейської економічної зони (ЄЕЗ). Російська мова не входить до числа цих мов.

"У 2027/2028 навчальному році другу іноземну мову викладатимуть у 5 і 6 класі, у 2028/2029 навчальному році - у 5, 6 і 7 класах, у 2029/2030 навчальному році - у 5, 6, 7 і 8 класах, а у 2030/2031 навчальному році - на всьому ступені основної освіти (5-9 класи)", - йдеться в повідомленні.

Попри це, законопроєкт зазнав різкої критики з боку приватних осіб та різноманітних асоціацій. Вони заявили, що відмова від російської мови з політичних причин неприпустима.

Нагадаємо, харківського бізнесмена та мецената Юрія Сапронова зняли з ефіру через те, що він розмовляв російською мовою.

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