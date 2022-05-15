Латвія призупинила прямі залізничні перевезення військових вантажів з Білорусі

Латвія заборонила залізничний транзит військових вантажів з Білорусі до третіх країн.

Від 10 травня Латвія призупинила дію угоди, яка дозволяла прямі залізничні перевезення військових вантажів із Білорусі до третіх країн через латвійські порти.

Про це повідомляє Delfi.

Угода про пряме перевезення білоруських військових вантажів залізницею за рішенням уряду була прийнята 25 січня 1994 року, коли Латвія ще не вступила до Євросоюзу.

"Латвія вступила до ЄС 1 травня 2004 року, а 29 березня 2004 року стала членом НАТО, а тому пов'язана правовими нормами цих міжнародних організацій і угода з Білоруссю не відповідає цим правилам. Втім, держуправління Латвії загалом переглядає двосторонні відносини з РФ та Білоруссю у контексті війни Росії в Україні", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, Латвія заборонила в'їзд понад 100 громадянам Росії, у списку низка представників шоубізу.

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