Латвія рекомендує своїм громадянам відмовитися від поїздок до Білорусі

Зазначають, що суворі правила міграції були ще більш посилені.

Міністерство закордонних справ Латвії закликає своїх жителів утриматися від неважливих поїздок до Білорусі після того, як сусідня країна посилила правила перетину кордону, щоб обмежити виїзд.

Про це повідомив прессекретар МЗС Латвії Яніс Бекеріс.

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"Беручи до уваги ситуацію з безпекою, особливо закликаємо оцінити необхідність поїздок до Білорусі. Крім того, суворі правила міграції були ще більш посилені. Вони можуть торкнутися латвійців і білорусів, у яких є дозвіл на постійне проживання в Латвії", - сказав він в інтерв'ю Латвійському телебаченню.

Нагадаємо, Білорусь відповіла на висилку своїх дипломатів з Литви і заявила про "свідому ескалацію". Міністерство закордонних справ Литви 28 травня ухвалило рішення про оголошення двох білоруських дипломатів персонами нон ґрата.

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