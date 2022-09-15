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Латвія розпочала будівництво 173-кілометрового паркану на кордоні з Білоруссю

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Латвія розпочала будівництво 173-кілометрового паркану на кордоні з Білоруссю

Фото: Viesturs Radovics, DELFI.

Сусідні до Білорусі Литва, Польща і Латвія украплюють свої кордони. 

Влітку цього року будівництво парканів на кордоні з Білоруссю закінчили у Литві та Польщі. Тим часом у Латвії паркан продовжують зводити. 

Про це повідомляє видання Delfi.

Паркан буде заввишки майже чотири метри. Ус 174 км огорожі планують закінчити до 2024 року. Його зведення буде відбуватися в три етапи. Наразі будівельники проклали перші кілька кілометрів.

До слова, цей паркан призначений для запобігання нелегальному проникненню в ЄС мігрантів з Близького сходу, які намагаються потрапити до Євросоюзу через Білорусь. Поверх паркану буде натягнутий колючий дріт.

У Латвії зазначають, що останнім часом потік нелегальної міграції спав. У серпні було зареєстровано 300 спроб незаконного перетину кордону, у вересні – 150.

Нагадаємо, 30 червня Польща повідомила, що завершила будівництво огорожі на кордоні з Білоруссю. Довжина стіни становить 186 кілометрів, а її вистота - 5,5 метра.

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