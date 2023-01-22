Латвія розробила план на випадок нової мобілізації в Росії: про що йдеться

Наразі на прикордонній з Росією території Латвії фіксують лише окремі інциденти.

Міністр внутрішніх справ Латвії Маріс Кучинскіс заявив, що його відомство готове забезпечити належну охорону кордону при спробі масових втеч росіян від мобілізації на територію сусідньої країни.

Про це повідомляє видання Delfi.

За словами латвійського міністра, уже розроблено відповідний план дій, який пройшов апробацію на латвійсько-білоруському кордоні.

“У Латвії накопичено чималий досвід, і організоване білорусами "тренування" пішло на користь професіоналізму латвійських служб”, - наголосив він.

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Маріс Кучинскіс зауважив, що наразі на прикордонній з Росією території Латвії фіксують лише окремі інциденти, загалом ситуація перебуває під контролем.

"Однак те саме не можна сказати про білоруський кордон. Дуже рідко буває ранок, коли у графі звіту про спроби незаконного перетину кордону стоїть нуль. Мабуть, так буде доти, доки при владі залишається режим Лукашенка”, - зауважив очільник латвійського МВС.

При цьому він відзначив, що серед порушників білорусько-латвійського кордону немало росіян, які прибувають літаками до Мінська з Москви.

Нагадаємо, раніше російське посольство в столиці Латвії офіційно змінило адресу. Тепер уся кореспонденція російських дипломатів виходить з вулиці Незалежності України.

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