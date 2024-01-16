Латвія створює коаліцію для надання Україні безпілотників: скільки країн вже долучилися

Спрудс не надав подробиці проєкту з безпілотників, заявивши, що "ми зараз перебуваємо на етапі, коли наближаємося до 20 партнерів".

Латвія заявила про прогрес у створенні коаліції з майже 20 країн для озброєння українських військових "тисячами" нових безпілотників.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на слова голови оборонного відомства Латвії Андріса Спрудса.

Спрудс заявив, що основна мета коаліції полягає в тому, щоб зробити все і доправити до України якомога більше безпілотників.

За словами міністра оборони, це озброєння допоможе українським військовим у війні, в якій безпілотники стали важливим елементом бойових дій.

У джерелі йдеться про те, що заява Спрудса стала першим свідченням масштабних планів щодо БПЛА після того, як план був представлений на зустрічі з міністром оборони України Рустемом Умєровим у грудні 2023 року.

Зазначимо, що БПЛА посіли перше місце в переліку військової техніки, яку шукало українське військове керівництво. Україна також будує флот військово-морських безпілотників, які вона розгортає для наведення на російські судна в Чорному морі.

Додамо, що в Росії влада Воронезької області заявила, що засобами ППО у ніч проти 16 січня над містом було "відбито атаку" безпілотників.

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