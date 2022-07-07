Латвія відновлює обов'язковий призов: до служби хочуть залучати емігрантів та жінок

У Латвії обов'язкову військову службу можуть запровадити для тих громадян, хто проживає за кордоном, і для жінок.

Про це пише Delfi.

Речник латвійського Міноборони Каспарс Галкінс наголосив, що кожен громадянин має брати участь у захисті держави. Ця участь є однією з найважливіших гарантій того, що Латвія не стане жертвою російської військової агресії.

"Критично важливо й те, щоб була усунена умовна сегрегація, яка допускається за обов'язкової військової служби за радянських часів і в 1990-х роках, коли на службу призивалися ті, хто не зміг її уникнути. Латвійське суспільство має змінити своє мислення і прийняти, що служба в національній армії – це справа честі і обов'язок кожного, як це, наприклад, у Фінляндії, а не покарання", – сказав він.

Хоча наразі міністерство пропонує запровадити обов'язкову службу лише для чоловіків, а жінки зможуть подати заявку добровільно, Міноборони не проти, щоб служба стала обов’язковою для молодих жінок. Наразі також невідомо, які санкції МО ініціюватиме за умисне ухилення від військової служби.

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Згідно з планом латвійського Міноборони, від 2023 до 2028 року молоді чоловіки віком від 18 до 27 років зможуть служити на добровільній основі. Потім служба стане обов'язковою.

Термін служби становитиме 11 місяців, у тому числі один місяць відпустки. Передбачається, що призовники зможуть проводити вихідні вдома.

Призовники отримуватимуть компенсацію у розмірі 400 євро на місяць на повсякденні витрати. Харчування та проживання у казармах, а також спортивну інфраструктуру оплачує держава. Після закінчення служби особи, які її пройшли, будуть військовослужбовцями запасу і періодично будуть зобов'язані проходити короткострокове навчання, щоб освіжити отримані навички та знання.

Раніше повідомлялося, що Латвія готується захищатися від російської агресії і екстрено розгортає іспанські ЗРК.

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