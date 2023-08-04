Латвія виселяє росіян: у вересні тисячі представників РФ отримають листи з проханням виїхати з країни

У вересні тисячі росіян отримають лист з проханням покинути Латвію. Йдеться про тих, хто навіть не спробував пройти перевірку на отримання посвідки на проживання у ЄС.

Про це повідомляє латвійське видання Delfi.

Очільник Комісії Сейму з громадянства, міграції та згуртування суспільства Інгмарс Лідака зазначив, що такі листи отримають приблизно 5-6 тисяч росіян.

"Це люди, які не виявили жодного бажання ані складати іспит, ані отримати тимчасову посвідку на проживання. Тобто ті, які мовчать. Якщо дивитися на закон, який він зараз є, то PMLP просто повинно буде висилати вимогу залишити державу протягом трьох місяців", - сказав Лідака.

У Міністерстві внутрішніх справ Латвії також підтвердили, що такі листи готуються. За попередніми підрахунками, адресатів може бути близько 6 тис.

"Якщо в людини немає прав перебувати в країні, то потрібно їхати в країну, де в людини є право на перебування. Час для виїзду - три місяці. Він дається для того, щоб людина могла виїхати без поспіху. Якщо людина продовжує перебувати в Латвії незаконно, то може настати момент, коли державні структури про це дізнаються і, відповідно, нагадають про те, що потрібно виїжджати. Кримінальна відповідальність не передбачена, але передбачена адміністративна, тож людину можуть оштрафувати", - розповів заступник держсекретаря МВС Вілніс Вітоліньш.

Видання зазначає, що попри заяви очільника МВС Маріса Кучинскіса про те, що поліція не буде ні на кого полювати, поки незрозуміло, як все відбуватиметься насправді.

Своєю чергою, прихильники Росії у Латвії від товариства "Російський голос для Латвії" вже закликають політиків та громадські організації переглянути поправки до Закону про імміграцію.

Нагадаємо, цього року Латвія змусить росіян віком від 17 до 74 років скласти тест на знання латиської. Інакше можуть депортувати з країни. Таке рішення викликало бурхливу реакцію у Кремлі, але в Латвії після повномасштабного вторгнення Росії до України вважають це справедливим захистом національної безпеки.

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