Латвія висилає із країни кілька тисяч росіян, які не склали іспит на знання латиської мови

Близько 3600 громадян Росії не склали іспит на знання латиської та отримають сповіщення про те, що вони мають покинути Латвію протягом трьох місяців.

Про це зазначила представниця Управління у справах громадянства та міграції (УСГМ) Майра Розе, пише Delfi із посиланням на TV3 "Nekā personīga".

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"Тим, хто не склав іспит і не подав заявку, наступного тижня буде надіслано лист про те, що їх буде приблизно 3600, які повинні залишити Латвію. Є ще одна категорія, яка вважала, що їм допоможе Конституційний суд. Їм сказали: сидіть спокійно, усе владнається. Вони програли, звісно, вони втрачають посвідку на проживання. Ці люди зможуть спробувати отримати дозвіл без послаблень – як будь-який інший громадянин Росії, а не давній житель Латвії", - зазначила вона.

Вона додала, що із 25 тисяч громадян РФ, які підпадають під дію нового закону, лише 14 тисяч подали документи на отримання статусу постійного жителя Латвії. На повторний іспит подали заявку 6700 людей.

Нагадаємо, у Держдумі РФ пропонують закрити кордони із ЄС. Це така відповідь Росії на заборону країн Європи не пропускати авто із російською реєстрацією.

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