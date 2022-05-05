Латвія вважає, що найкращою допомогою Україні був би статус кандидата в члени ЄС

Латвія вважає, що найкращою допомогою Україні був би статус кандидата в члени ЄС

Латвія переконана, що найкращою допомогою з боку Євросоюзу для України буде надання їй статусу кандидата у члени ЄС вже на найближчому саміті ЄС.

Латвія також зазначила, що продовжує надавати Україні військову допомогу. Країна збирається також після війни відбудувати в Україні школи, дитячі садочки, лікарні тощо.

Про це 5 травня заявив міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс під час Конференції донорів для допомоги Україні.

"Ми продовжуємо працювати з нашими українськими партнерами у міру надходження проблем. І ми переконані, що найкращою допомогою Україні було б надання Україні статусу кандидата на наступному саміті ЄС, а також робота над якомога скорішим завершенням цієї війни шляхом допомоги Україні", - заявив Рінкевичс.

За його словами, Латвія надає Україні підтримку у різних сферах, зокрема у військовій.

"Військова допомога вже перевищує 200 млн євро. І, безсумнівно, ми плануємо продовжувати", — зазначив очільник МЗС Латвії.

Крім того, Латвія збираєтьмя також взяти участь у відбудові інфраструктури в Україні, зокрема шкіл, дитячих садків, лікарень тощо.

Рінкевичс додав, що наразі Латвія вже надала Україні 5 млн євро через Світовий банк, аби покрити бюджетні потреби Україні. Він також анонсував надання 10 млн євро на українську програму державних послуг в надзвичайних ситуаціях.

Нагадаємо, президент Євроради розповів, коли внесе на розгляд заявку України про членство.

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