Латвія заборонила овочі, фрукти і зернові із Росії та Білорусі

Латвія остаточно заборонила ввезення овочів, фруктів та зернових з Росії та Білорусі, а також - з інших третіх країн, якщо відповідна продукція має походження з цих двох країн.

Про це йдеться на сайті латвійського уряду.

Заборона на імпорт поширюється для всіх овочів, фруктів, ягід і горіхів, зернових, а також на кормову сировину та готові корми. Зазначається. що зміни до закону "Про сільське господарство та розвиток сільських територій" наберуть чинності 8 березня цього року.

Як прикордонна з РФ країна Латвія є однією з держав-членів, через яку на ринок ЄС надходить значний імпорт російських продуктів. Саме тому в Ризі наголошують, що прагнуть якомога швидшого розриву економічних зв'язків із країною-агресоркою і "ініціатива щодо заборони імпорту є додатковим елементом спільної політики санкцій ЄС".

До слова, торік країни ЄС імпортували з Росії продукції на загальну суму 2,7 млрд євро, а це навіть на 2% більше, ніж 2021-го. З Росії до ЄС імпортуються всі види продовольчої та сільськогосподарської продукції. Зокрема, цее риба, крупи, корми для тварин, а також молочні продукти, кондитерські вироби з цукру тощо. Це продукти, які ЄС може забезпечити сам, з набагато суворішими стандартами виробництва та вищою якістю, зазначили в Латвії.

Урядовці заявляють, що залежність усіх країн ЄС, включно з Латвією, від російських ресурсів – мінеральних добрив, фуражу, продовольства та енергоносіїв – має бути припинена. Наголошується, що "ці товари не є незамінними, а їхня закупівля фінансує агресивну війну Росії в Україні".

Як повідомлялося, Латвія знову подовжила обмеження для росіян на вʼїзд до країни. Дію обмежень на туристичні поїздки, які запровадили у вересні 2022-го, подовжили до 4 березня 2025 року.

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