Категорія
Світ
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Латвія заборонила в'їзд понад 100 громадянам Росії – у списку низка представників шоубізу

Дата публікації
Перегляди
302
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Латвія заборонила в'їзд понад 100 громадянам Росії – у списку низка представників шоубізу

Фото: УНІАН

Латвія заборонила в'їзд до країни понад 100 громадянам Російської Федерації.

Заборона запроваджується на невизначений термін, а до списку внесено низку представників російської культури, політиків та громадських діячів.

Про це повідомив міністр закордонних справ балтійської республіки Едгарс Рінкевичс на своїй сторінці у Twitter.

"Керуючись законом про імміграцію, я ухвалив рішення про включення 102 громадян Російської Федерації до списку осіб, небажаних у Латвійській Республіці", - зазначив Рінкевичс.

Нагадаємо, 9 травня Латвія внесла до переліку "небажаних осіб" ще низку російських знаменитостей. Зокрема, до списку потрапили: співак Філіп Кіркоров, комік Євген Петросян, артист Володимир Винокур та художня гімнастка Ірина Вінер-Усманова. Усім їм заборонили в'їзд до Латвії на невизначений термін.

Олена Кондратюк назвала підтримку Латвії прикладом сміливості та солідарності

Олена Кондратюк назвала підтримку Латвії прикладом сміливості та солідарності

Читайте також:

Наступна публікація