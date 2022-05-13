Латвія заборонила в'їзд понад 100 громадянам Росії – у списку низка представників шоубізу

Латвія заборонила в'їзд до країни понад 100 громадянам Російської Федерації.

Заборона запроваджується на невизначений термін, а до списку внесено низку представників російської культури, політиків та громадських діячів.

Про це повідомив міністр закордонних справ балтійської республіки Едгарс Рінкевичс на своїй сторінці у Twitter.

"Керуючись законом про імміграцію, я ухвалив рішення про включення 102 громадян Російської Федерації до списку осіб, небажаних у Латвійській Республіці", - зазначив Рінкевичс.

Pamatojoties uz Imigrācijas likuma 61.panta 2.daļu, esmu pieņēmis lēmumu par 102 Krievijas Federācijas pilsoņu iekļaušanu Latvijas Republikai nevēlamo personu sarakstā, nosakot liegumu ieceļot Latvijā uz nenoteiktu laiku — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) May 13, 2022

Нагадаємо, 9 травня Латвія внесла до переліку "небажаних осіб" ще низку російських знаменитостей. Зокрема, до списку потрапили: співак Філіп Кіркоров, комік Євген Петросян, артист Володимир Винокур та художня гімнастка Ірина Вінер-Усманова. Усім їм заборонили в'їзд до Латвії на невизначений термін.

Олена Кондратюк назвала підтримку Латвії прикладом сміливості та солідарності

Читайте також: