Латвія заборонила в'їзд понад 100 громадянам Росії – у списку низка представників шоубізу

Латвія заборонила в'їзд до країни понад 100 громадянам Російської Федерації.
Заборона запроваджується на невизначений термін, а до списку внесено низку представників російської культури, політиків та громадських діячів.
Про це повідомив міністр закордонних справ балтійської республіки Едгарс Рінкевичс на своїй сторінці у Twitter.
"Керуючись законом про імміграцію, я ухвалив рішення про включення 102 громадян Російської Федерації до списку осіб, небажаних у Латвійській Республіці", - зазначив Рінкевичс.
Pamatojoties uz Imigrācijas likuma 61.panta 2.daļu, esmu pieņēmis lēmumu par 102 Krievijas Federācijas pilsoņu iekļaušanu Latvijas Republikai nevēlamo personu sarakstā, nosakot liegumu ieceļot Latvijā uz nenoteiktu laiku— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) May 13, 2022
Нагадаємо, 9 травня Латвія внесла до переліку "небажаних осіб" ще низку російських знаменитостей. Зокрема, до списку потрапили: співак Філіп Кіркоров, комік Євген Петросян, артист Володимир Винокур та художня гімнастка Ірина Вінер-Усманова. Усім їм заборонили в'їзд до Латвії на невизначений термін.
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