Одна з країн ЄС заявила про готовність перевозити українське зерно залізницею

У Латвії повідомили, що готові перевозити українське зерно. За рік країна може транспортувати від 500 тисяч до одного мільйона тонн врожаю.

Національна державна залізнична компанія Латвії (LDz) розглядає можливість цієї осені зайнятися перевезенням українського зерна.

Про це повідомляє Delfi з посилання на заяву очільника правління компанії Ріналдса Плявнієкса.

Він згадав, що раніше скептично ставився до можливостей перевезення українського зерна залізницею через Латвію, мовляв, в таких перевезеннях потрібно проводити перевантаження двічі.

"До літа цього року я ставився до цього питання абсолютно скептично і вважав, що в індустріальних масштабах це неможливо", - сказав Плявнієкс.

Водночас він заявив, що технологічні можливості логістики та перевантаження настільки розвинулися, що процес перевалки може бути набагато оперативнішим.

"Зараз з'явилася можливість для перевезення українського зерна", - сказав Плявнієкс.

Він додав, що через Латвію за рік можна буде перевезти приблизно від 500 тисяч до одного мільйона тонн українського зерна. Транспортування зерна з України через Латвію може розпочатися вже цієї осені.

Нагадаємо, донедавна значну частину української сільськогосподарської продукції вивозили з країни через три порти на Чорному морі в рамках "зернової угоди". Кремль оголосив про небажання продовжувати угоду в середині липня, пояснивши це невиконанням частини домовленостей, що зачіпають інтереси РФ. Після цього російські війська почали регулярно обстрілювати портову інфраструктури Одеси, Ізмаїла та інших міст України.

Читайте також: