Латвія здійняла винищувачі НАТО на кордоні з Білоруссю: причина виявилася несподіваною

Військово-повітряні сили Латвії вранці у вівторок, 17 вересня, помітили невідомий об’єкт біля кордонів, через що у повітря здійняли винищувачі НАТО, що базуються в країні.

Про це повідомляє LSM.lv.

Близько дев’ятої години ранку латвійські військово-повітряні сили виявили "непізнаний літаючий об'єкт" поблизу кордону. Тоді невідомий об'єкт "наблизився до латвійсько-білоруського кордону і перетнув його на території Краславського району".

У зв’язку з цим для огляду місцевості піднімали в повітря винищувачі місії НАТО з патрулювання повітряного простору з військової бази Лієлварде. Перевірка не виявила жодних підозрілих об'єктів, і літаки повернулись на базу.

У ВПС Латвії пізніше уточнили, що підозрілим об’єктом, як виявилося, була зграя птахів.

Нагадаємо, раніше два російських військових літаки рухалися над Балтійським морем із вимкнутими транспондерами та не виходили на зв’язок із цивільними авіадиспетчерами. Для їх перехоплення довелося підняти фінські та шведські винищувачі.

Читайте також: