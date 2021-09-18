Латвія змінила правила в'їзду для українців: хто може потрапити до країни

Латвія змінила правила в'їзду для українців: хто може потрапити до країни

Рига внесла Україну до списку країн, які несуть серйозний ризик для здоров'я населення.

Латвія змінила правила в'їзду до країни для українських громадян від суботи, 18 вересня.

Про це повідомила пресслужба посольства України у Латвії.

Зазначається, що Рига внесла Україну до списку країн, які несуть серйозний ризик для здоров'я населення. Саме тому правила перетину кордону без поважної причини змінилися.

В’їзд з метою туризму дозволений лише українцям, які мають COVID-сертифікати країн-членів ЄС, ЄЕП, Швейцарії та Великої Британії, а також мають COVID-сертифікати, які отримано у мобільному застосунку "Дія" з QR-кодом для їхньої перевірки, а також є сумісними зсистемою визнання сертифікатів про вакцинацію від коронавірусу в Латвійській Республіці. У відомстві наголошують, якщо буде некоректне відображення інформації під час сканування QR-коду, то слід перезавантажити чионовити сертифікат про вакцинацію у "Дії".

Такі утристи не повинні перебувати на 10-денній самоізоляції. Крім того, вони звільнені від вимоги тестування на COVID-19 перед прибуттям до Латвії та після прибуття до Латвії.

Крім того, перед прибуттям до Латвії необхідно заповнити спеціальну анкету на сайті covidpass.lv.

Як повідомлялося, станом на 9 вересня для українських громадян свої кордони відкрили 133 країни світу. Для в'їзду кожна країна запроваджує свої умови - десь необхідно пред'явити підтверджуючі документи проходження повного курсу вакцинації від COVID, десь достатньо негативних результатів ПЛР-тесту чи експрес-тесту на ангтиген. Про актуальний режим в’їзду та транзиту можна дізнатися на інтерактивній онлайн-мапі: http://tripadvisor.mfa.gov.ua.

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