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Латвія знову подовжила обмеження для росіян на вʼїзд до країни

Латвія знову подовжила обмеження для росіян на вʼїзд до країни

Російський паспорт. / Фото: pixabay.com

Росіяни можуть отримати візи у виняткових випадках.

Латвія ще на рік подовжила чинні обмеження для громадян Російської Федерації на в'їзд до країни.

Про це з посиланням на латвійське МЗС повідомляє Delfi.

Зазначається, що Кабмін підтримав відповідну пропозицію МВС "враховуючи загрозу безпеці з боку Росії". Дію обмежень на туристичні поїздки, які запровадили у вересні 2022-го, подовжили до 4 березня 2025 року.

Зараз росіяни не зможуть в'їхати на територію республіки для туризму та відпочинку. Громадяни РФ можуть отримати візи для вʼїзду лише у виняткових випадках: за заявами членів родини громадян Латвії чи інших країн ЄС та від росіян з посвідкою на проживання у Латвії, а також "з гуманітарних міркувань" у разі хвороби чи смерті близького родича, загрози для себе або для участі у засіданні суду у Латвії.

Як повідомлялося, з Латвії виженуть понад тисячу росіян. Управління у справах громадянства та міграції країни підрахувало, що ці громадяни не виконали вимоги поправок до Закону про імміграцію та не подали документи на отримання посвідки на проживання у країні.

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