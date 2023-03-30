Латвія зобов'язала всіх російськомовних скласти іспит з державної мови: росіяни ниють

Іспит будуть змушені навіть ті росіяни, які живуть у Латвії ще з радянських часів, але так і не вивчили латиську мову.

Сейм Латвії ухвалив у першому читанні зміни до закону, який надає громадянам Росії з тимчасовими видами на проживання додатковий термін для підготовки до іспиту з державної мови. Знання латиської мови – головна умова отримання постійного посвідки на проживання.

Про це повідомляє Delfi.

За інформацією видання, приблизно половина громадян РФ, які підлягають екзаменації, до кінця березня не подали заявки на перевірку володіння держмовою Латвії.

Як пише "Настоящее время", складати іспит будуть змушені навіть ті росіяни, які живуть у Латвії ще з радянських часів, але після розпаду СРСР вирішили отримати паспорт РФ. Часто це люди пенсійного віку.

"Російськомовна щелепа"

"Зі складання іспиту у російськомовних пенсіонерів, швидше за все, виникне чимало проблем. Адже латиську вони цілеспрямовано ніколи не вчили", — зазначають у виданні.

Заняття латиської мови для росіян досить прості, але це все одно викликає невдоволення громадян РФ, котрі говорять, що "прожили тут все життя" і не хочуть вивчати мову країни, в якій живуть.

"Це побутовий рівень розмовної мови. Ми вчимося замовити їжу в ресторані, забронювати столик чи купити щось у магазині: це всі прості побутові ситуації, – каже викладач латиської мови Інесе Рудзіте. – Вони мають навчитися, що і як говорити у таких ситуаціях "

Після розпаду СРСР багато росіян у Латвії отримали паспорт негромадянина: адже для отримання громадянства потрібно було пройти процес натуралізації, і в тому числі скласти іспит з латиської мови. Таким чином, російськомовні в Латвії на додаток до паспортів негромадянина отримали і російські паспорти.

"Неприємно та прикро, розумієте! Я тут, у Латвії, дуже давно живу, вже 60 років! Я відпрацювала все життя тут, 48 років у мене трудового стажу. І мені прикро, якщо щось піде не так!", — скаржиться росіянка.

Що каже влада Латвії

У той же час латиська влада зазначає, що якщо людина живе в Латвії, то не повинно бути так, що державна мова для цієї людини чужа і незрозуміла.

"Якщо людина знає мову, вона її хоч іноді використовує. А якщо людина живе в Латвії, але абсолютно нічого не розуміє латиською мовою і не може сказати елементарних речей, це ненормальна ситуація", — пояснює Андрій Юдін, депутат Сейму та голова юридичної комісії. .

Причому тут Україна

Юдін наголошує, що каталізатором посилення став напад Росії на Україну.

"Не секрет, що у Латвії вистачає людей, які війну виправдовують. І якщо не голосно, то у розмовах на кухнях виправдовують агресію Росії проти України. Ми бачимо, що є такі люди. Частина з них громадяни Росії – вони постійно живуть у Латвії, але вони зовсім не хочуть інтегруватись", – каже депутат.

Нагадаємо, що Латвія передала Україні перші 8 авто, конфісковані у п'яних водіїв.

Також повідомлялося, що Латвія направила Україні нову військову допомогу. До нової партії військової підтримки увійшли Stinger, вертольоти, кулемети з боєприпасами та безпілотники.

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