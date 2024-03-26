Латвійська компанія готова відновити польоти до України - які умови висуває

Латвійська національна авіакомпанія AirBaltic готова відновити польоти до та з трьох українських міст, щойно дозволять безпекові умови. Зокрема, йдеться про відновлення польотів до та з Києва, Львова та Одеси, коли це дозволять умови, пов'язані з безпекою.

Про це авіакомпанія написала у Х за підсумками візиту представників до Києва 25 березня.

"AirBaltic висловила готовність відновити польоти до/з Києва, Львова та Одеси, прагнучи реінтегрувати ці міста у свою мережу після війни, щойно це стане безпечним", - повідомили в AirBaltic.

Виконавчий директор AirBaltic Мартін Гаусс зустрівся з віцепрем'єром із відновлення України - міністром розвитку громад, територій та інфраструктури Олександром Кубраковим і гендиректором Міжнародного аеропорту "Бориспіль" Олексієм Дубревським у Києві 25 березня.

Зазначимо, що літак компанії AirBaltic останнім залишив летовище "Бориспіль" у лютому 2022 року, перед закриттям повітряного простору України.

Нагадаємо, в Польщі планують створити нову авіабазу неподалік кордону з Україною. Там будуть розміщені вертольоти.

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