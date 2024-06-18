Латвійський національний театр заборонив російську мову у виставах

Латвійський національний театр заборонив вистави російською мовою - поки триває війна агресорки РФ в Україні.

Про це повідомляє Delfi з посиланням на на директора Національного театру Маріса Вітолса.

"Сцена Національного театру – не слушне місце для гастролей російською мовою у той час, коли Росія продовжує війну в Україні, розв'язану кривавим режимом Путіна", - заявив Маріс Вітолс.

Театр відмовився надавати майданчик для спектаклю "Записки божевільних" російського режисера Дмитра Кримова. Головні ролі у виставі виконують актори Чулпан Хаматова та Максим Суханов, які покинули РФ після повномасштабного вторгнення.

Договір оренди майданчика для гастролей підписали ще взимку. Тепер адміністрація заявила, що рішення "викликало обурення частини громадськості". Саме тому латвійський національний театр заборонив гастролі російською мовою на своїх майданчиках до завершення війни в Україні.

"Це рішення театру жодним чином не спрямоване проти професійних артистів театру, які залишили Росію після початку війни, і поважає їх вибір виїхати і засудити злочинний режим Путіна", - наголосив Вітолс.

Як повідомлялося, Латвія планує відмовитися від російської мови як другої іноземної у школах. З новими змінами з 2026/2027 навчального року школи повинні будуть поступово пропонувати учням як другу іноземну мову одну з офіційних мов ЄС або країн-членів.

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