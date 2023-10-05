Лауреат Нобелівської премії з фізики віддасть свою грошову винагороду на підтримку України

Краус вже віддавав частину інших нещодавно отриманих премій на благодійність для України

Цьогорічний лауреат Нобелівської премії з фізики, угорський учений Ференц Краус, заявив, що передасть грошову винагороду від премії на підтримку українців, постраждалих від війни.

Про це передає Portfolio.

Дослідник разом із своїми колегами – П'єром Агостіні (Університет Огайо, США) і Анн Л'Юйє (Лундський університет, Швеція) – розділить загалом 11 млн шведських крон (майже €947 тис.).

Цьогорічні Нобелівські лауреати з фізики / Фото: Twitter/The Nobel Prize

Гроші отримає організація Science4People: що про неї відомо

Краус передасть отримані гроші організації "Наука для людей" (Science4People), яка була створена 1,5 роки тому для допомоги українцям, які постраждали від повномасштабного вторгнення Росії.

На сайті організації повідомляють, вона допомагає дітям, які втратили свої домівки на сході України й переїхали на захід країни. Одна з основних цілей організації – підтримка насамперед шкіл в Україні.

Серед проєктів, які вже реалізовує в Україні Science4People — спорудження нової інфраструктури для початкової школи в одному із сіл Закарпаття, де проживають ВПО.

Краус вже віддавав частину інших нещодавно отриманих премій на користь цієї української ініціативи, і має намір зробити те ж саме з Нобелівською премією.

Нагадаємо, що Нобелівську премію з фізики у 2023 році отримали вчені Ференц Краус, П'єр Агостіні та Анн Л'Юйє за "експериментальні методи генерації аттосекундних імпульсів світла для вивчення динаміки електронів у речовині".

"Вони продемонстрували спосіб створення надзвичайно коротких імпульсів світла, які можна використовувати для вимірювання швидких процесів, у яких електрони рухаються або змінюють енергію", – йдеться у пресрелізі Нобелівського комітету.

Ференц Краус народився і отримав освіту в Угорщині, має австрійське коріння. Наразі вчений працює у Німеччині.

Раніше повідомлялося, що Нобелівську премію з хімії цього року отримали вчені зі США та росіянин, які дослідили квантові точки.

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