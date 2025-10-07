Лауреата Нобелівської премії з медицини не можуть знайти: що сталося з імунологом Фредом Рамсделлом

Імунолог Фред Рамсделл / © Wikimedia Commons

Нобелівський комітет зіткнувся з незвичною проблемою: одного з лауреатів цьогорічної премії в галузі медицини не можуть нагородити, оскільки він вимкнув телефон і пішов у похід в гори. Імунолог Фред Рамсделл, який став одним із трьох переможців цього року, «живе найкраще життя» десь у горах Айдахо поза зоною досяжності для дзвінків та електронних листів, повідомив його колега.

Про це пише The Guardian.

«Цифровий детокс» Нобелівського масштабу

Фред Рамсделл, старший радник у Сан-Франциській лабораторії Sonoma Biotherapeutics, розділив престижну премію з Мері Брунков (Сіетл, Вашингтон) та Шимоном Сакагучі (Університет Осаки, Японія). Вони були відзначені за відкриття, пов’язані з функціонуванням імунної системи.

«Я намагався додзвонитися до нього сам. Думаю, він, можливо, подорожує з рюкзаком у безлюдній місцевості в Айдахо,» — зазначив Джеффрі Блюстоун, співзасновник лабораторії та друг Рамсделла.

Комітет також мав труднощі з тим, щоб додзвонитися до Мері Брунков, оскільки дослідники перебувають на Західному узбережжі США, де час відстає від Стокгольма на дев’ять годин. Зрештою, Брунков вийшла на зв’язок, але Рамсделл досі залишається недосяжним.

«Охоронці» імунної системи та їхнє значення

Трьох учених нагородили за дослідження, яке ідентифікувало «охоронців імунної системи» — так звані регуляторні Т-клітини. Їхня спільна робота стосується механізму «периферичної імунної толерантності», що має вирішальне значення: цей механізм запобігає тому, щоб імунна система почала шкодити власному організму, що є причиною аутоімунних захворювань.

Сакагучі, якому зараз 74 роки, здійснив перше ключове відкриття ще у 1995 році, виявивши раніше невідомий клас імунних клітин. 64-річна Брунков 61-річний Рамсделл зробили своє ключове відкриття у 2001 році.

Це дослідження започаткувало нову галузь медицини та призвело до розробки потенційних методів лікування, які вже проходять клінічні випробування.

Історичні курйози з нобелівськими лауреатами

Це не перший випадок, коли Нобелівський комітет стикається з труднощами підчас спроби зв’язатись з переможцями. У 2020 році подібна ситуація трапилася з лауреатами премії з економіки. Коли телефон Боба Вілсона в Стенфорді задзвонив посеред ночі, він його… вимкнув, адже дзвінок заважав йому відпочивати. Комітету довелося телефонувати його дружині.

Коли ж комітет не зміг зв’язатися з іншим лауреатом, Полом Мілгромом, Вілсону довелося йти будити його особисто. Камери безпеки Мілгрома зафіксували момент, коли йому повідомили про перемогу, на що він, здивовано, відповів: «Справді? Вау».

Нагадаємо, минулого року нобелівська лауреатка із Південної Кореї Хан Кан, яка отримала премію з літератури, відмовився від прес-конференції, через війну в Україні та ізраїльсько-палестинський конфлікт.