Лауреатка найпрестижнішої літературної премії Японії визнала, що написала роман за допомогою ChatGPT

Японка отримала престижну премію за роман, а потім зізналась, що написала його за допомогою штучного інтелекту

У Японії письменниця Ріє Кудан отримала престижну літературну премію імені Акугатави за свій роман. Пізніше письменниця зізналася, що приблизно 5 % роману вона написала за допомогою ChatGPT.

Про це повідомляє видання RFI.

Про те, що 5% книги написано за допомогою чат-боту ChatGPT, письменниця розповіла лише після отримання премії.

"Іноді я консультуюся з ШІ щодо своїх занепокоєнь, про які я не можу поговорити з кимось іншим. При написанні цієї книги я активно використовувала генеративний штучний інтелект ChatGPT. Близько п'яти відсотків книги – це дослівні цитати пропозицій, згенерованих ШІ. Я хотіла б продовжувати писати романи, які дозволять мені виявити свої творчі здібності, ефективно використовуючи ШІ", – сказала вона.

Фото: Instagram Ріє Кудан

Роман Ріє Кудан Tokyo-to Dojo-to ("Токійська вежа співчуття") отримав премію Акутаґави, яку присуджують раз на два роки. Судді назвали його як "майже бездоганний" і "універсально приємний".

Дія книжки розгортається у футуристичному Токіо. У центрі – історія архітектора, яка спроєктувала висотну вежу, де з комфортом утримуються злочинці. Сама архітектор незадоволена такою толерантністю суспільства. Також у книзі піднімається тема штучного інтелекту.

У соціальних мережах думки щодо неортодоксального підходу Кудан до написання розділилися, а скептики назвали його морально сумнівним і таким, що не заслуговує нагороди.

Але інші відзначали її винахідливість і зусилля, які вона докладала, щоб експериментувати з різними підказками.

Зауважимо, що премію класика японської літератури Рюноске Акутагави було засновано 1935 року.

Раніше співзасновник Microsoft, мільярдер Білл Гейтс заявив, що штучний інтелект витіснить близько 40% працівників.

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