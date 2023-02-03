Лавров блукає Африкою, а Путін телефонує друзям: РФ перед роковинами вторгнення хоче позбутися образу ізгоя

Путін стрімко втрачає репутацію не лише у світі, а також у власній країні.

Напередодні річниці повномасштабного вторгнення до Україну Російська Федерація розгорнула широку дипломатичну кампанію.

Про це пише видання The Washington Post.

Як пише ЗМІ, Кремль вирішив використати дипломатію, бажаючи продемонструвати, що країна не потрапила в ізоляцію через накладені на неї санкції. Саме в цьому головна мета низки зустрічей і розмов президента РФ Володимира Путіна та міністра закордонних справ Сергія Лаврова, які відбулися протягом останніх днів. Вони мають показати російському населенню, що глава держави нібито зберіг свій статус світового лідера.

Зокрема, цього тижня Путін зателефонував до спадкового принца Саудівської Аравії Мухаммеда ібн Салмана для узгодження мети зустрічі виробників нафти ОПЕК+.

МЗС РФ, зі свого боку, оголосило, що очікує на візит глави Китаю Сі Цзіньпіна 2023 року, а міністр Лавров зустрівся зі своїми колегами з Єгипту та Пакистану після повернення з дипломатичного турне Африкою.

Як зазначає видання, вторгнення РФ до України в лютому минулого року спричинило неприємні наслідки для Москви на багатьох рівнях. Військова агресія і санкції, що послідували за нею, змусили навіть найдавніших союзників Кремля з Центральної Азії переглянути свої погляди на відносини з російською стороною.

Проте політолог Федір Крашенинников вважає, що доки Росія може створити для населення видимість міжнародної підтримки Путіна, відсутність запрошень на такі заходи, як Всесвітній економічний форум у Давосі, не має великого значення.

"Ми можемо сміятися, коли бачимо, як Лавров блукає Африкою, але для Путіна важливо те, що та частина російського суспільства, яка вірить усьому, що говорять по телевізору, дивиться новини і каже: "Який у нас чудовий Путін. Немає жодної ізоляції". Територіальна експансія, корупція, порушення міжнародних правил. Усе це штовхає Росію до союзів із нерозвинутими країнами світу", — сказав експерт.

Нагадаємо, представник США в ОБСЄ Майк Карпентер заявив, що Росія та Білорусь повністю ізольовані як країни-агресорки. Навіть їхні союзники по ОДКБ відмовляються підтримувати війну проти України та мережу пропаганди РФ.

Політолог Володимир Фесенко вважає, що проблема Путіна і потенційна загроза всьому світу - "чим сильніше він піднімає ставки, тим менше у нього варіантів подальших дій". Російська армія ганебно зазнає невдач на полі бою в Україні, а їхній диктатор Володимир Путін втрачає дипломатичну могутність навіть серед союзників.

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