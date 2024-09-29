Лавров із трибуни Генасамблеї ООН пригрозив ядерною зброєю - AP

Під час своєї промови російський дипломат накинувся зі звинуваченнями на Захід.

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров під час виступу на Генеральній Асамблеї ООН пригрозив Заходу, застерігши від "спроб боротися до перемоги із ядерною державою".

Про це пише AP.

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Зазначається, що під час своєї промови російський дипломат накинувся зі звинуваченнями на Захід, заявивши, що Європа використовує Україну як інструменту для спроби "стратегічної поразки" Москви і підготовці до участі в цій "самовбивчій авантюрі".

"Я не збираюся тут говорити про безглуздість і небезпеку самої ідеї намагатися боротися до перемоги з ядерною державою, якою є Росія", - сказав він.

Нагадаємо, Володимир Путін провів засідання постійної наради Ради Безпеки з ядерного стримування та розширив список умов, за яких Росія може застосувати ядерну зброю. Очільник Кремля пригрозив, що може здійснити ядерний удар у відповідь на агресію з боку будь-якої неядерної держави. У США відреагували на ядерний шантаж.

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