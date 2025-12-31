Лавров надіслав листа Рубіо з вимогою: в NYT розкрили, що написав голова МЗС Росії

Сергій Лавров надіслав Марко Рубіо лист із вимогою вплинути на президента України Володимира Зеленського / © Associated Press

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров надіслав державному секретарю США Марко Рубіо лист із вимогою вплинути на президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомляє The New York Times у великому розслідуванні про перший рік політики американського президента Дональда Трампа щодо війни в Україні.

За інформацією видання, цей крок викликав серйозне занепокоєння у Дональда Трампа та його радників. Як зазначають джерела NYT, команді Трампа повідомили, що очільник Кремля Володимир Путін нібито не погоджував це звернення. В адміністрації США дії Лаврова розцінили як особисту спробу продемонструвати власний вплив на офіційний Вашингтон.

«Смерть від тисячі порізів»: блокування снарядів на кордоні

Журналісти також описують хаотичність військової допомоги за нової адміністрації. На початку липня 2025 року ешелон із 18 000 артилерійських снарядів калібру 155 мм, призначених для захисту Покровська, був зупинений за кілька миль до українського кордону.

Наказ від Європейського командування США надійшов 2 липня.

«Розвернути все. Негайно» — йшлося у повідомленні.

Снаряди простояли під Краковом 10 днів. Американські посадовці назвали таку практику «смертю від тисячі порізів» для української армії.

Антиукраїнська політика в Пентагоні

Видання зазначає, що в Пентагоні під керівництвом Піта Гегсета сформувалася «де-факто антиукраїнська політика». Радники міністра неодноразово намагалися призупинити виплати та поставки з уже затверджених пакетів допомоги.

Зокрема, Гегсет ігнорував запити генерала Крістофера Каволі щодо розблокування боєприпасів. Ситуацію в деяких випадках вдавалося виправити лише після втручання зовнішніх медійних фігур, прихильних до Трампа, як-от аналітик Fox News Джек Кін.

Загалом розслідування NYT, що базується на 300 інтерв’ю з посадовцями США та Європи, описує політику Трампа щодо України як вкрай непослідовну: від таємного сприяння ударам по російських НПЗ до публічного тиску на Київ з метою примусу до переговорів.