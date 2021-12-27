Лавров накинувся на НАТО та оголосив, що Москва відправить на перемовини військових

Лавров заявив, що РФ ніколи не стане членом НАТО.
Очільник МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що "НАТО є геополітичним проєктом для освоєння територій після розпаду СРСР". Також він заявив, що Росія на переговори з "питань безпеки" з Альянсом відправить своїх військових.
Про це заявив Лавров в інтерв'ю повідомляє російський ТАСС.
Лавров накинувся на НАТО та заявив, що "Заходу не можна вірити". Також очільник російського МЗС вважає, що "НАТО є геополітичним проєктом для освоєння територій після розпаду СРСР". Він додав, що Росія ніколи не стане членом цього Альянсу.
Лавров заявив, що в засіданні ради Росія-НАТО візьмуть участь військові країни-агресорки. Водночас очільник російського МЗС додав, що "РФ не висуває ультиматумів з приводу того, скільки можуть тривати переговори з безпеки, проте він переконаний, що вони не можуть бути довготривалими".
Нагадаємо, раніше російське МЗС оприлюднило, як вони це називають, проєкт договору між Москвою та Вашингтоном про "гарантії безпеки", де є кілька пунктів, які стосуються безпосередньо України та її інтеграції до європейських та євроатлантичних структур. Москва вимагає від США юридичних гарантій того, що НАТО відмовиться від наміру прийняти в члени Україну. Так, у пункті 4 повідомляється, що США будуть зобов'язані "виключити подальше розширення Організації Північноатлантичного договору у східному напрямку, відмовитися від приймання до Альянсу держав, які раніше входили до Союзу Радянських Соціалістичних Республік".
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