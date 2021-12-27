Лавров накинувся на НАТО та оголосив, що Москва відправить на перемовини військових

Лавров накинувся на НАТО та оголосив, що Москва відправить на перемовини військових

Лавров заявив, що РФ ніколи не стане членом НАТО.

Очільник МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що "НАТО є геополітичним проєктом для освоєння територій після розпаду СРСР". Також він заявив, що Росія на переговори з "питань безпеки" з Альянсом відправить своїх військових.

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Про це заявив Лавров в інтерв'ю повідомляє російський ТАСС.

Лавров накинувся на НАТО та заявив, що "Заходу не можна вірити". Також очільник російського МЗС вважає, що "НАТО є геополітичним проєктом для освоєння територій після розпаду СРСР". Він додав, що Росія ніколи не стане членом цього Альянсу.

Лавров заявив, що в засіданні ради Росія-НАТО візьмуть участь військові країни-агресорки. Водночас очільник російського МЗС додав, що "РФ не висуває ультиматумів з приводу того, скільки можуть тривати переговори з безпеки, проте він переконаний, що вони не можуть бути довготривалими".

Нагадаємо, раніше російське МЗС оприлюднило, як вони це називають, проєкт договору між Москвою та Вашингтоном про "гарантії безпеки", де є кілька пунктів, які стосуються безпосередньо України та її інтеграції до європейських та євроатлантичних структур. Москва вимагає від США юридичних гарантій того, що НАТО відмовиться від наміру прийняти в члени Україну. Так, у пункті 4 повідомляється, що США будуть зобов'язані "виключити подальше розширення Організації Північноатлантичного договору у східному напрямку, відмовитися від приймання до Альянсу держав, які раніше входили до Союзу Радянських Соціалістичних Республік".

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