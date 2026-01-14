Лавров натякнув на нові контакти зі США: що готує Москва

Сергій Лавров / © Associated Press

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Москва готова до контактів із представниками США Віткоффом та Кушнером.

Про це Лавров заявив у коментарі російським ЗМІ.

“Інтерес з їхнього боку буде зустрінутий РФ з розумінням”, — підкреслив він.

Міністр наголосив, що позиція Росії щодо України залишається відкритою для переговорів, якщо вони матимуть “серйозний характер”.

За його словами, контакти між РФ і США щодо України базуються на “міцній основі” попередніх переговорів на Алясці. Також Лавров висловив зацікавленість Кремля в отриманні оцінки від американських представників щодо їхніх зустрічей з “коаліцією охочих” з Європи.

Раніше повідомлялося, що найближчим часом до Росії можуть прибути довірені особи Дональда Трампа — Стів Віткофф і Джаред Кушнер. Метою їхнього візиту є зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним для просування мирної угоди, яка має покласти край війні в Україні.

Очікується, що під час візиту американські чиновники передадуть Путіну останні проєкти домовленостей. Обговорення стосуватимуться гарантій безпеки для України, моніторингу режиму припинення вогню та механізмів реагування на можливі нові атаки РФ.