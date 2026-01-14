- Дата публікації
Лавров натякнув на нові контакти зі США: що готує Москва
Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Москва відкрита до контактів із представниками США та готова до переговорів щодо України за умови їх серйозного характеру.
Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Москва готова до контактів із представниками США Віткоффом та Кушнером.
Про це Лавров заявив у коментарі російським ЗМІ.
“Інтерес з їхнього боку буде зустрінутий РФ з розумінням”, — підкреслив він.
Міністр наголосив, що позиція Росії щодо України залишається відкритою для переговорів, якщо вони матимуть “серйозний характер”.
За його словами, контакти між РФ і США щодо України базуються на “міцній основі” попередніх переговорів на Алясці. Також Лавров висловив зацікавленість Кремля в отриманні оцінки від американських представників щодо їхніх зустрічей з “коаліцією охочих” з Європи.
Раніше повідомлялося, що найближчим часом до Росії можуть прибути довірені особи Дональда Трампа — Стів Віткофф і Джаред Кушнер. Метою їхнього візиту є зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним для просування мирної угоди, яка має покласти край війні в Україні.
Очікується, що під час візиту американські чиновники передадуть Путіну останні проєкти домовленостей. Обговорення стосуватимуться гарантій безпеки для України, моніторингу режиму припинення вогню та механізмів реагування на можливі нові атаки РФ.