Лавров назвав Росію жертвою "хрестового походу під проводом США"

У четвер, 26 жовтня, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що США очолюють “хрестовий похід” проти країн, які “захищають власні інтереси”.

Про це повідомляє агентство EFE.

"Агресія Заходу проти Росії є лише частиною хрестового походу Сполучених Штатів і їх сателітів проти будь-якого члена міжнародного співтовариства, який виглядає незалежним і захищає свої національні інтереси", - сказав Лавров на міжнародній конференції, яка відбувається в столиці держави-сателіта РФ Мінську.

Також читайте Лавров заявив, що США ведуть війну проти РФ

Очільник російської дипломатії з цього приводу звинуватив Вашингтон та його союзників у створенні осередку напруженості в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, який Захід відкрито оголошує “зоною відповідальності НАТО”.

“Пропагуються так звані індо-тихоокеанські стратегії, спрямовані на стримування Китаю, ізоляцію Росії та зруйнування відкритої та егалітарної регіональної архітектури, заснованої на консенсусі, який склався навколо АСЕАН (Асоціації держав Південно-Східної Азії)”, – додав Лавров.

За словами міністра, Росія наразі не бачить перспектив для діалогу із західними країнами, оскільки вони “повністю підпорядковані Вашингтону”.

Лавров традиційно звинуватив Вашингтон у війні в Україні, заявивши, що "без прямого заохочення з боку США Київ не наважився б стати на шлях знищення всього російського: мови, освіти, ЗМІ, культури і православної релігії”.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров у своєму виступі в ООН назвав країни Заходу “імперією брехні”, а також заявив, що реалізувати мирні ініціативи України “нереально”.

Читайте також: