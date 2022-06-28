Лавров назвав шизофренією допомогу Україні від європейських лідерів

Очільник МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що заяви Заходу про неможливість переговорів Росії та України сьогодні є проявом шизофренії.
У відповідних висловлюваннях Лавров приписав шизофренію зокрема прем’єр-міністру Британії Борису Джонсону, канцлеру Німеччини Олафу Шольцу та верховному представнику ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозепу Боррелю.
Про це повідомляють російські засоби масової пропаганди.
"Із заявами про неприпустимість будь-яких переговорів (України та РФ - ред.) у нинішніх умовах регулярно виступає Борис Джонсон, Олаф Шольц, Жозеп Боррель, який постійно закликає витрачати більше грошей на зброю для України з Європейського фонду світу. Ну вже така шизофренія до певної міри тут проявляється", - заявив Лавров.
Нагадаємо, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк відповів міністру закордонних справ РФ Сергію Лаврову, який заявив, що "у США не вдасться позбавити Росію права голосу у світі". Подоляк дав просту пораду російському політику: "Треба просто перестати поводитися, як варвари із середніх віків".
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